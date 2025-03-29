«Реал» — «Леганес»: прогноз на матч в Мадриде

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Реал» — «Леганес».

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 3.5 мяча за 2.10.

«Леганес» — первый удобный соперник для подопечных Карло Анчелотти за долгое время. До этого были три тяжёлых мадридских дерби подряд и встреча с «Вильярреалом». Наконец-то можно немного перевести дух. «Сливочные» выиграли 7 из 10 последних очных встреч. Три другие можно вынести за скобки, ведь они проходили не на «Сантьяго Бернабеу».

«Леганес» опасен для других грандов. Ему удалось победить «Севилью» (1:0), «Барселону» (1:0) и «Атлетико» (1:0). Умеет настраиваться на встречи с лидерами, но не на «Реал». В первом круге Примеры «галактикос» победили разгромно — 3:0. Ещё выиграли в Кубке Короля (3:2). Хотя обе встречи проходили в Леганесе.

Мотивации у подопечных Борхи Хименеса предостаточно. Держит в тонусе борьба за выживание, ведь они занимают 18-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от располагающейся на 16-м месте «Валенсии» составляет всего одно очко. Проблемы в обороне и с выездами сильно мешают. Вопрос в том, хватит ли сил.

В четырёх предыдущих турах Примеры «Леганес» победил только «Хетафе» (1:0). Дома. Уступил «Реалу Сосьедад» (0:3), «Сельте» (1:2) и «Бетису» (2:3). Скорее всего, «сливочные» снова одержат результативную победу. Они на ходу и мотивированы не меньше — чемпионская гонка подстёгивает. «Барселона» и «Атлетико» спуску не дают.