«Ахмат» — «Спартак»: прогноз и ставка

30 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором грозненский «Ахмат» примет московский «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.96, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ахмат» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.