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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.96.

Команда Станковича выиграла восемь из девяти предыдущих матчей чемпионата России — лучший график в стране. Помимо «Зенита», победила ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Сократила отставание от лидирующих «быков» до трёх очков.

Тактические решения Станковича практически всегда оказываются правильными. Как здорово прибавил при нём Манфред Угальде, например. Кроме того, очень быстро влился в команду и стал ключевым игроком Эсекьель Барко. Да и Мартинс набрал шикарную форму. Все механизмы работают отлично.

У Станковича больше опций для усиления игры заменами, нежели у Ташуева. «Народная команда» показывает более качественный командный футбол, создаёт больше моментов и чаще их реализует. Заключить пари на лобовую победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

«Ахмат» — не самый удобный, но и не слишком сложный соперник для «народной команды». Красно-белые проиграли только одну из восьми последних очных встреч в качестве гостевой команды. Ещё две ознаменовались мирным исходом. Одолеть грозненцев всяко проще, чем тот же «Зенит». В общем, красно-белые, кажется, идут за чемпионством.

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