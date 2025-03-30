«Зенит» — «Рубин»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

30 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет «Рубин». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.30, что равно приблизительно 76% вероятности.

Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Рубин» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, и тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.36.