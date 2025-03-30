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«Наполи» — «Милан»: определён фаворит матча

«Наполи» — «Милан»: определён фаворит матча
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В воскресенье, 30 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится центральный матч 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение неаполитанцам.

Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности.

Победа «Милана» оценивается в 4.00, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Аналитики также прогнозируют, что встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.50).

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