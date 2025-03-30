«Наполи» — «Милан»: прогноз на матч в Неаполе

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Наполи» — «Милан».

Ставка: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.17.

В пользу неаполитанцев говорит приличная статистика домашних выступлений. За 14 аудиенций они набрали 32 очка из 42 возможных. Только у «Интера» больше, причём всего на одно. У «Милана» по части выездов всё тоже относительно неплохо, но конкретно в Неаполе будет трудно. Во-первых, из-за очных встреч, две последние из которых завершились вничью — 1:1 и 2:2.

Во-вторых, под руководством Антонио Конте «Наполи» в этом сезоне уже обыграл «Милан». Дело было ещё тогда, когда «россонери» возглавлял Паулу Фонсека. Вот только с Сержиу Консейсау у них тоже особо не ладится. Был чумовой отрезок в начале года и победа в Суперкубке Италии. Однако потом — сплошная нестабильность.

Миланцы вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате Италии занимают лишь девятую строчку. Время и шансы забраться в еврокубковую зону ещё есть, но конкурентов здесь много, а некоторые из них выглядят заметно интереснее. В общем, бороться и бороться. Забить в Неаполе гости смогут, но на все очки рассчитывать будет сложно.

«Наполи» в последнее время куда-то потратил свою надёжную оборону, пропустив в восьми из девяти прошлых туров Серии А. Однако последнее домашнее поражение датируется прошлым годом. Так что можно выбрать что-то вроде «1Х + обе забьют». Коэффициенты букмекеры дают весомый, в районе двойки.