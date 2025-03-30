Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании
Комментарии

30 марта в матче 29-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Жирону». Каталонское дерби пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Материалы по теме
«Барселона» — «Жирона». Флик и Левандовски тренируют выносливость
«Барселона» — «Жирона». Флик и Левандовски тренируют выносливость

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.29, что равно приблизительно 79% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Материалы по теме
«Ахмат» — «Спартак». Грозный, встречай будущего чемпиона!
«Ахмат» — «Спартак». Грозный, встречай будущего чемпиона!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android