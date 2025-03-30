«Барселона» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

30 марта в матче 29-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Жирону». Каталонское дерби пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.29, что равно приблизительно 79% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.