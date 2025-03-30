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«Барселона» — «Жирона»: прогноз на матч 30 марта

«Барселона» — «Жирона»: прогноз на матч 30 марта
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Барселона» — «Жирона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.12.

Команда-сенсация прошлого сезона выглядит совсем невзрачно. Располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Даже во встречах с явными аутсайдерами бесхарактерно теряет очки. На многое по итогам сезона рассчитывать не получится.

Безвыигрышная серия подопечных Мичела Санчеса насчитывает шесть встреч в чемпионате Испании. В двух предыдущих турах первенства они не смогли победить бьющиеся за выживание клубы — «Эспаньол» (1:1) и «Валенсию» (1:1). Такими темпами скоро сами будут вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе страны.

С командами из верхней части турнирной таблицы защита «Жироны» часто не справляется со своей работой. В среднем за матч в Примере подопечные Мичела Санчеса пропускают 1,4 мяча. «Барселона» забивала три и больше мяча соперникам, защищающимся куда внимательнее. В первом круге она выиграла со счётом 4:1 в очной встрече, разгромом попахивает и в этот раз.

В преддверии дерби Флик посетовал на сложный календарь. Игры идут одна за другой, мало времени на подготовку и отдых, из-за чего повышается риск травматичности. Во встрече с «Осасуной» повреждение получил Дани Ольмо. Понять негодование немецкого тренера несложно. Однако даже сложный график не видится помехой для нынешней «Барселоны». Она неотразима!

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