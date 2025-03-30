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Названы шансы Овечкина забить «Баффало»

Названы шансы Овечкина забить «Баффало»
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В воскресенье, 30 марта, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Стартовое вбрасывание запланировано на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа «Баффало Сэйбрз» по итогам трёх периодов идёт за 3.90 — около 25% вероятности. Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.30.

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.90. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.80 (55%). Если он не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).

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