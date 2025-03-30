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«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ 30 марта

«Вашингтон» — «Баффало»: прогноз на матч НХЛ 30 марта
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.77.

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«Вашингтон Кэпиталз» возвращается домой после не самого удачного мини-турне. В прошлых двух встречах в гостях он потерпел поражения — от «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ) и «Миннесоты Уайлд» (2:4). И если поражение от «Джетс» можно объяснить силой соперника, ведь тот борется за победу в регулярке, то поражение от нестабильных «Уайлд» вызывает вопросы.

Однако «столичные» — одни из лучших по количеству набранных очков при родных болельщиках, в то время как предстоящий соперник идёт среди аутсайдеров по игре в гостях. Последние пять домашних матчей «столичные» выиграли в основное время, забрасывая от трёх до шести шайб. Александр Овечкин, кстати, на данном отрезке набрал 2+3 по системе «гол+пас».

«Баффало Сэйбрз», конечно, не так плох в последнее время, но даже в победных играх достаточно часто пропускает. Кроме того, в прошлый раз в Вашингтоне ему забили четырежды.

Во-вторых, у «Вашингтона» последний матч был 28 марта, подготовка ведётся в штатном режиме. Для «Баффало» же игра с «Вашингтоном» станет третьей за 68 часов, а ещё — вторым выездом подряд. Разумеется, такая нагрузка не может пройти бесследно. Так что предлагаем особо не мудрить и проверить лобовую победу хозяев в основное время. Также ждём голы от Овечкина.

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