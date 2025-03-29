«Динамо» — «Оренбург»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.02.

«Я думаю, что здесь будет веселуха. Динамовцы два раза подряд проиграли, и это большая проблема Лички в текущем сезоне. Хотя тройка лидеров не очень далеко, но так терять очки больно.

«Оренбург» наконец победил. И эта была эпичная победа, пусть и добытая на последних секундах чужим игроком. Всё же клуб в матче с «Факелом» играл лучше. Надо сказать, что при Слишковиче команда играющая, но без результата, что является большой проблемой.

Но у «Динамо» с обороной всегда всё довольно весело. Можно сказать, что защита вроде как есть, но будто бы её и нет. И это типичная черта команды Марцела Лички, в чём она похожа на «Оренбург».

Я думаю, что нас ждёт фестиваль забитых мячей, и сыграет ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5. Тем более что такая комбинация сыграла во всех четырёх последних матчах между «Динамо» и «Оренбургом», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».