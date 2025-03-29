«Динамо» — «Оренбург»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» не забьёт за 2.38.

«РПЛ возвращается на стадионы и телевидение после двухнедельной паузы. И мой первый матч для прогноза не заставляет меня думать и ломать голову. С футбольным клубом «Оренбург» всё ясно. То, что он вылетит, было понятно ещё перед 12-м туром, когда назначили Слишковича. Я вообще не понимаю, как можно было его приглашать «спасать» «Оренбург». Да даже не спасать, а возглавить. За какие заслуги? Чем он себя проявил? У него есть опыт работы? Чему можно у него научиться? У него есть «футбольная база»? Ладно, если бы его звёздный папа приехал тренировать, это ещё можно было как-то понять. В общем, жуть.

Как вы понимаете, я сейчас «топлю» за наших российских тренеров! Да, первые два матча под его руководством дома сложились удачно — 2:2 с «Крыльями Советов», отыгрались с 0:2, и победа над «Химками» в Кубке, которая, кстати, стала единственной в групповой стадии, — три очка и последнее место. Похоже, это «багаж» Деограсии, которого уволили. Потому что после этого было шесть поражений подряд, четыре из которых сухие. Но это в 2024 году. А в 2025-м «Оренбург» провёл три матча в РПЛ. И вот оно, чудо — домашняя победа над «Факелом»! Но в этом матче всё сделали гости. Сначала у них удалился игрок на 54-й минуте, а на 90+4-й Божин забил свои ворота. И это действительно «чудо».

Статистика: у гостей одно очко в десяти выездных матчах, четыре гола забито, 20 пропущено. Они уверенно идут к «рекорду». Мой прогноз, возможно, смелый, учитывая не очень «крепкую» оборону «Динамо» Москва, – «Оренбург» не забьёт за 2.38. Ну или можно рассмотреть «тотал «Оренбурга» в матче меньше одного гола» за 1.52. Не забьёт «Оренбург» — банк увеличится аж на 50%. А если забьёт, то при своих. Два-то они точно не забьют. Лунёв им не позволит.

Я за ставку «Оренбург» не забьёт», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».