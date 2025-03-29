«Динамо» Москва — «Оренбург»: ставка Романа Павлюченко на матч 22-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Оренбург».

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 за 2.38.

«Динамо» Москва примет дома «Оренбург» в 22-м туре чемпионата России. Тут исход кажется предсказуемым, у хозяев поля особых проблем не должно возникнуть. Но я всё-таки жду, что оренбуржцы будут бороться.

Особенно, я думаю, команда Слишковича будет мотивирована после последнего тура в РПЛ. Дело в том, что в нём она победила «Факел». Клуб наконец прервал свою серию без выигрышей, которая длилась у него с самого старта сезона.

Но пока радоваться команде рано, ситуация всё ещё плачевная. С 11 баллами она идёт на последней строчке в РПЛ. Сейчас отставание от того же «Факела» сократилось до трёх очков. Но вот другие противники из зоны вылета уже сильнее отрываются от подопечных Слишковича – на семь и восемь баллов.

«Динамо» же слабые результаты показало после зимней паузы. Всего одна победа была у клуба – 4:0 с другим «Динамо», махачкалинским. Стартовал же коллектив в 2025 году с ничьей с «Ростовом», где он выступил хуже и был ближе к поражению – 1:1. В двух же последних встречах были неудачи у подопечных Лички, причём с принципиальными соперниками – 1:2 от ЦСКА в Кубке России и 1:2 с «Локомотивом» в РПЛ.

С 39 баллами «Динамо» теперь идёт на пятом месте, пропустило выше «Локомотив». Но разрыв с соперниками выше всё ещё не такой большой у подопечных Лички, много кто тоже терял очки. Так что пара викторий могут вернуть бело-голубых к борьбе за финиш в топ-3.

Тут я всё же жду тяжёлой игры для обоих соперников. Само собой, «Динамо» должно выигрывать. Но «Оренбург» будет бороться, особенно после победы в прошлом туре. Так что если бело-голубые и выиграют тут, то точно с небольшим счётом», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».