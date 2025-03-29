«Химки» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Пари НН» в 22-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Пари НН» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.

«Настоящая битва, драка за очки, конечно, должна быть в Подмосковье — «Химки» против «Пари НН». У химчан будут отсутствовать Мехия и Фернандес по причине дисквалификации, но состав у «Химок» достаточно глубокий. Другой вопрос, что проблемы есть внутри команды. Говорят, что там в раздевалке не всё ладно, есть проблемы с финансированием, давненько футболистам и персоналу зарплата не выплачивалась, аж с ноября прошлого года. Это всё, конечно, отражается и на настроении, и на игре химкинского клуба.

Где-то чуть не повезло с ЦСКА, пропустили в концовке. Повезло откровенно с «Ахматом», суперудачная, куражная игра Кокорева, взятый им пенальти и гол в свои ворота от Зорина помогли «Химкам» разжиться очками в прошлом туре. Но по игре вопросы к химчанам остаются.

Есть вопросы по результату к «Пари НН», но по игре что с «Краснодаром», что с «Рубином» нижегородцы смотрелись весьма недурно. И атмосфера, как кажется, внутри «Пари НН» сейчас поспокойнее и более комфортная, нежели в «Химках».

Я думаю, что «Пари НН» не проиграет в Подмосковье во вряд ли суперрезультативном матче. Поэтому выберу вариант «X2 и тотал меньше 3.5» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».