«Химки» — «Пари НН»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ 29 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют — нет за 2.04.

«В 22-м туре РПЛ сойдутся «Химки» и «Пари НН». Обеим командам нужны очки. Уверен, что «Пари НН» будет доволен и ничейным исходом. По моему мнению, у них календарь чуть легче, чем у хозяев. А разделяет их всего лишь одно очко.

Матч первого круга закончился победой нижегородцев. Гол, забитый «огненным» Ожеговичем, стал единственным в матче. Но этого нападающего уже нет в «Пари НН». Химчанам можно и не бояться, он теперь феерит в Суперлиге Турции — семь матчей, пять забитых голов. Ему на смену пришли два молодых россиянина, и это очень радует! Я «топлю» не только за российских тренеров, но и за российских молодых футболистов! Кокшаров из «Краснодара» и Грулёв из «Динамо» пополнили ряды нижегородцев, и оба уже забили по голу, обеспечив победу в первом после зимнего перерыва матче РПЛ.

В следующих двух матчах «Пари НН» не заработал ни очка и не забил ни разу. Дома «устроились» «Краснодару» 0:3, что, в общем-то, неудивительно. А на выезде, можно сказать, в равной игре уступили «Рубину» — 0:1.

Ну а теперь к прогнозу. Что у одной, что у другой команды дела с созданием голевых моментов и их реализацией обстоят, мягко говоря, не очень. Поэтому ставка «тотал меньше 2.5» за 1.82, считаю, даже очень хороша. А за «обе забьют – нет» дают даже больше – 2.04. Я за второй вариант», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».