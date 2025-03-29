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ЦСКА — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

ЦСКА — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала в 22-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: сухая победа ЦСКА за 2.31.

«ЦСКА дома будет принимать махачкалинское «Динамо». Да, у ЦСКА будет отсутствовать Кисляк, важная боевая единица, особенно по весенним матчам, но есть Бистрович, есть Мухин, есть Пьянич, Обляков, Жемалетдинов. Наверняка что-то придумает интересное на эту встречу Марко Николич, плюс играют дома, плюс играют против команды, которая, может быть, не очень удобна для ЦСКА, но по классу, конечно, армейцы махачкалинцев заметно превосходят.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как забьёт Махачкала — это тоже большой вопрос. Верх весь снимают защитники ЦСКА, внизу переиграть армейцев будет не так-то просто. И я думаю, что терпение важно, терпеть надо махачкалинцам, не дёргаться, не ломаться, иначе можно попасть под крупное поражение.

В первом круге ЦСКА был сильнее 1:0, и отличился Тамерлан Мусаев. Сейчас, возможно, Мусаев вместе с Гуарирапой выйдут на эту встречу. Глебов всё-таки игрок несколько иного склада, он быстрый, ему нужно пространство. Не факт, что он, как в прошлом матче, даже несмотря на то что забил, появится в стартовом составе. Гуарирапа наконец-то расчехлился, в товарищеском матче первый гол за ЦСКА забил Алеррандро. И ЦСКА уже поджимает и «Локомотив», и «Динамо» в турнирной таблице. И, вообще, весной армейцы смотрятся очень и очень неплохо.

ЦСКА выиграет и, на мой взгляд, скорее всего, не пропустит. Мой прогноз на эту встречу — победа ЦСКА всухую за 2.31», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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