ЦСКА — «Динамо» Мх: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Динамо» Махачкала не забьёт за 1.90.

«Последний матч субботы в Российской Премьер-Лиге – ЦСКА против «Динамо» Махачкала. Сразу хочу сказать, что армейцы показывают очень хорошие результаты после зимней паузы — три победы и ничья, я имею в виду, в РПЛ и Кубке, а это главное после перерыва. Неважно, как ты играешь, главное — счёт на табло, а качество игры потихонечку приходит и уверенность в том числе вместе с победами.

И армейцы уже в пяти очках от «Спартака» с «Зенитом». И если учитывать их четыре ближайших матча, в которых они могут реально взять 100% очков, то это отставание может сократиться до минимума. В паузе, вызванной играми сборной, армейцы вновь победили, на выезде был обыгран футбольный клуб «Партизан». Так что победа армейцев в этой игре не вызывает сомнений.

Динамовцы из Махачкалы, конечно, «крови попьют», но «немного и недолго». В этом матче может случиться и разгром, и победа армейцев с минимальным счётом, как это было с «Химками» 8 марта, когда защитник Роша забил на 93-й минуте.

Ну а теперь к прогнозу. Всё, что я писал выше, было сделано до того, как я посмотрел котировки. И я в шоке — победа ЦСКА за 1.73! «Махачкала» не забьёт за 1.90. Тоже неплохо. Ну и третий вариант — победа ЦСКА и тотал больше 1.5 за 2.40, тоже очень интересная ставка к рассмотрению.

Ну а я верю, как всегда, в Игоря Акинфеева. Я уверен, что он сохранит свои ворота в неприкосновенности и проведёт очередной «сухой» матч. Махачкала не забьёт за 1.90», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».