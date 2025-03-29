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«Реал» — «Леганес»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

«Реал» — «Леганес»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид – «Леганес» в 29-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Реала» в обоих таймах за 2.00.

«Реал» на три очка отстаёт от «Барселоны», «Атлетико» уже, наверное, в чемпионской гонке вряд ли поучаствует. Мадридцам надо собирать своё и ждать очного матча с каталонцами или их осечек. У «Барселоны» сейчас график потяжелее. Только что играли с «Осасуной», сейчас будет «Жирона», потом ответный кубковый матч с «Атлетико». «Реал», по крайней мере, в Кубке создал себе задел перед домашней игрой с «Сосьедадом».

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леганес
Леганес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Леганесу» надо, конечно, биться изо всех сил. Он в зоне вылета сейчас. Но «Реал» его уже хорошо знает, играли между собой и в чемпионате, и в Кубке. И как раз в кубковой встрече у команды Анчелотти возникли проблемы, пришлось дожимать в конце. Сейчас Мадрид будет более аккуратен, не позволит сопернику огрызнуться. Там ещё пример «Барселоны» перед глазами, каталонцы дома «Леганесу» уступили. Поэтому к нему со всей серьёзностью отнесутся.

Без Куртуа, Менди и Милитао «Реал» будет играть. Но с «Леганесом» надо разбираться в любом случае. Нападение всё готово играть, закончились дисквалификации. А все сейчас в форме, особенно Мбаппе хорош. Поэтому я поставлю на победу «Реала» в обоих таймах. Быстро забьют, а во втором тайме станет больше пространства, этим Мадрид воспользуется», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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