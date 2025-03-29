«Реал» Мадрид — «Леганес»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Леганес».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 6.20.

«Реал» Мадрид сразу после зимней паузы сыграет в Ла Лиге с «Леганесом». Можно сказать, повезло команде Анчелотти с противником сейчас. Жду тут успеха хозяев поля, возможно, с сухим счётом.

Перерыв на матчи сборных явно нужен был «Реалу». Тяжёлый график у него был, матчи каждые три-четыре дня. В той же Лиге чемпионов в 1/8 финала нелегко пришлось команде Анчелотти, только по серии пенальти она прошла «Атлетико». Легко мог бы и сам клуб вылететь. Но вот с последними соперниками в Ла Лиге везло «сливочным» — 2:1 с «Райо Вальекано» и «Вильярреалом». Сейчас в таблице «Реал» снова борется за первое место. У них с лидирующей «Барселоной» по 60 очков, а «Атлетико», зачастивший с неудачами, сейчас отстаёт от них на четыре балла.

У «Леганеса» совсем другая ситуация. Уже по последним его матчам всё становится ясным – одна победа в пяти турах, 1:0 с «Хетафе». В большинстве остальных встреч клуб проигрывал, в том числе «Сельте» (1:2) и «Бетису» (2:3). С 27 баллами «Леганес» располагается уже на 18-м месте в зоне вылета. Пока разрыв с противниками выше со спасительных мест у него не такой большой. Но всё равно с нынешними результатами клубу вряд ли удастся на что-то рассчитывать.

Я тут точно верю в «Реал». Весь вопрос в том, как крупно он выиграет. Я всё же разгрома не жду. У «сливочных» много игроков уезжали в сборные, где они тоже играют ключевые роли. У Мбаппе были важные матчи в Лиге наций, Винисиус с Бразилией провалились в игре с Аргентиной на днях.

Так что если тут «Реал» и выиграет, то точно с небольшим счётом. Мой выбор – 2:0 с котировкой 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».