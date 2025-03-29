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«Эспаньол» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

«Эспаньол» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Эспаньол» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.65.

«Каталонский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Команда борется за сохранение места в элите испанского футбола, имея отрыв в одно очко от зоны вылета. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Примечательно, что на своём поле «Эспаньол» не проигрывает уже восемь матчей подряд. Хавьер Пуадо является лучшим бомбардиром команды с восемью голами в текущем сезоне.

Испания — Примера . 29-й тур
29 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Эспаньол
Барселона
1-й тайм
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

«Матрасники» располагаются на третьей строчке с 56 очками, отставая от второго места на четыре очка. Для них этот матч — возможность сократить отставание и вернуться в чемпионскую гонку. Подопечные Диего Симеоне переживают непростой период: три поражения в четырёх последних матчах, из них два в Ла Лиге. Александр Сёрлот — один из лидеров команды. Он, по мнению Симеоне, способен приносить ещё больше пользы команде. В январе 2025 года главный тренер выразил надежду на его дальнейший прогресс, несмотря на уже достигнутые результаты.

Несмотря на то что гости сейчас не в лучшей форме, класс игроков на порядок выше, чем у «Эспаньола». Поставим на то, что «Атлетико» одержит победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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