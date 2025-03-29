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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.65.

«Салават» стартовал в плей-офф с разгромной победы — 7:0. Уфимцы полностью доминировали на своём льду, а их легионерская пятёрка набрала 11 очков. Команда Виктора Козлова безжалостно наказывала соперника за ошибки, уверенно реализовывала большинство и отправляла шайбы в девятки. Главной звездой встречи стал Нэйтан Тодд, записавший на свой счёт 4 (1+3) очка, 5 бросков в створ и 50% выигранных вбрасываний.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Однако не стоит ждать, что второй матч серии будет таким же односторонним. В первой игре «Сибирь» держалась до середины встречи, а Брендон Лайпсик даже попал в штангу. Но затем гости рассыпались.

Вряд ли команда Вадима Епанчинцева снова сыграет в агрессивной манере — вероятно, сибиряки сделают ставку на осторожность. Вот только разница в классе слишком велика. К тому же легионеры «Сибири», в отличие от иностранных игроков «СЮ», похоже, уже мыслями в отпуске — поговаривают, что кое-кто даже купил билеты», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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