Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

«Трактор» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: победа «Трактора» за 1.50.

«Трактор» первым из фаворитов проиграл на старте плей-офф. Поражения от восьмой команды Востока, да ещё на домашнем льду, никто не ожидал. Плюс для челябинцев только один. Они на своём опыте осознали очевидную, казалось бы, истину – нельзя давать «Адмиралу» фору в две шайбы. Потом можно и не отыграться у приморцев, которые любят и умеют крепко «окапываться» в своей зоне.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Трактора» неожиданно возникли проблемы с вратарями. Фукале в четверг выглядел ужасно, у второго номера немного игровой практики. Этот фактор подталкивает к тому, чтобы поставить на тотал больше 5 заброшенных во второй встрече серии. А если говорить про исход, надо брать победу хозяев. В дебюте они постараются свести к минимуму количество ошибок в обороне. И за счёт большого превосходства в мастерстве форвардов создать разницу в два-три гола. Скорее всего, им это удастся, а отыгрываться «Адмирал» умеет гораздо хуже, чем охранять победный счёт», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android