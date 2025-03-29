«Трактор» — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Адмирал».

Ставка: победа «Трактора» за 1.50.

«Трактор» первым из фаворитов проиграл на старте плей-офф. Поражения от восьмой команды Востока, да ещё на домашнем льду, никто не ожидал. Плюс для челябинцев только один. Они на своём опыте осознали очевидную, казалось бы, истину – нельзя давать «Адмиралу» фору в две шайбы. Потом можно и не отыграться у приморцев, которые любят и умеют крепко «окапываться» в своей зоне.

У «Трактора» неожиданно возникли проблемы с вратарями. Фукале в четверг выглядел ужасно, у второго номера немного игровой практики. Этот фактор подталкивает к тому, чтобы поставить на тотал больше 5 заброшенных во второй встрече серии. А если говорить про исход, надо брать победу хозяев. В дебюте они постараются свести к минимуму количество ошибок в обороне. И за счёт большого превосходства в мастерстве форвардов создать разницу в два-три гола. Скорее всего, им это удастся, а отыгрываться «Адмирал» умеет гораздо хуже, чем охранять победный счёт», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».