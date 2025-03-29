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«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Ярославле
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 4.5 за 3.40.

«В первом матче серии «Торпедо» сделало всего 15 бросков. Одна забитая шайба выглядела максимумом, на который наиграли нижегородцы в атаке. Очевидно: для того, чтобы вскрывать обученную защиту «Локомотива», им не хватает ни мастерства, ни оригинальных тренерских идей. Вице-чемпионы не показывают своего максимума, но и этого им хватает для того, чтобы побеждать без особых нервов.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Торпедо
Нижний Новгород

Второй матч должен пройти по тому же сценарию, что и первый. Хозяева забьют два-три раза и будут спокойно удерживать нужный счёт. Гости будут стараться, бежать вперёд и даже много держать шайбу. Но для сенсации этого мало. Факторов, которые заставили бы ставить на «Торпедо», нет. Берём спокойную победу «Локомотива» и максимум четыре гола на двоих в этом матче», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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