«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Ярославле

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 4.5 за 3.40.

«В первом матче серии «Торпедо» сделало всего 15 бросков. Одна забитая шайба выглядела максимумом, на который наиграли нижегородцы в атаке. Очевидно: для того, чтобы вскрывать обученную защиту «Локомотива», им не хватает ни мастерства, ни оригинальных тренерских идей. Вице-чемпионы не показывают своего максимума, но и этого им хватает для того, чтобы побеждать без особых нервов.

Второй матч должен пройти по тому же сценарию, что и первый. Хозяева забьют два-три раза и будут спокойно удерживать нужный счёт. Гости будут стараться, бежать вперёд и даже много держать шайбу. Но для сенсации этого мало. Факторов, которые заставили бы ставить на «Торпедо», нет. Берём спокойную победу «Локомотива» и максимум четыре гола на двоих в этом матче», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».