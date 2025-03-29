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«Динамо» Москва — СКА: ставка Владимира Плющева на игру первого раунда плей-офф КХЛ

«Динамо» Москва — СКА: ставка Владимира Плющева на игру первого раунда плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

«В первом матче серии неожиданно надёжно сыграли вратари. У Моторыгина всего один результативный ляп, Заврагин вообще свою команду не подводил. Вторая причина того, что результативность оказалась ниже ожидаемой – плохая игра питерских спецбригад. Массой возможностей забить в большинстве гости в четверг не воспользовались.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
29 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В субботу, скорее всего, СКА в этом компоненте сыграет получше. Поэтому точно ставим на то, что зрители увидят больше пяти голов. Победителя предсказать сложнее, но советовал бы рискнуть со ставкой на гостей. Ведь ехать в Северную столицу при счёте 0-2 в серии означает практически гарантированный вылет из плей-офф. Команда Ротенберга постарается выдать максимум, впереди должен «проснуться» кто-то из опытных лидеров вроде Григоренко и Кузнецова. Тогда СКА вполне может обыграть бело-голубых», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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