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«Акрон» — «Ростов»: букмекеры оценили шансы команд

«Акрон» — «Ростов»: букмекеры оценили шансы команд
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31 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Акрон» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

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