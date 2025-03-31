«Акрон» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на матч в Самаре

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Акрона» и «Ростова».

Ставка: обе забьбт + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

Жёлто-синие внешне безболезненно перенесли уход Валерия Карпина. По результатам возобновили сезон на троечку с плюсом или четвёрочку с минусом. Сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), без особой уверенности победили замыкающий турнирную таблицу РПЛ «Оренбург» (2:1) и уступили «Краснодару» (0:1).

Только результаты совсем не отражают действительности. Если бы не подвела реализация, подопечные Джонатана Альбы обыграли бы и бело-голубых, и лидирующих краснодарцев. Они смотрелись лучше. Чаще владели инициативой, создали больше моментов. Немного не повезло.

Могут возникнуть трудности с завершением у «Ростова» и в этот раз. Поэтому нет уверенности в том, что он победит. Зато есть стойкое ощущение, что скучать не придётся. Ожидается много подходов к воротам и ударов. Весьма вероятно, будет и немало голов. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно за 2.00.

Тактики соперников привлекательны, но имеют немаловажный изъян. Часто нарываются на контратаки и пропускают. Ростовчане в среднем за встречу получают 1,4 мяча, тольяттинцы ещё больше — 1,8.