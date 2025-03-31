«Лацио» — «Торино»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

31 марта в матче 30-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Торино». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Давиде Масса.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.78, что равно приблизительно 56% вероятности.

Победа «Торино» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Торино» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.