«Лацио» — «Торино»: прогноз на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Михаид Коробов представил прогноз на игру Серии А «Лацио» — «Торино».

Ставка: «Лацио» победит за 1.78.

Подопечные Барони, делайте что хотите, но исправиться за 0:5 от «Болоньи» вы обязаны! Кровь из носу надо обыгрывать «Торино».

Сделать это будет непросто. «Быки» проиграли всего-навсего один из 12 предыдущих матчей чемпионата Италии. Уступили «Болонье» (2:3). Отняли очки у «Милана» (2:1), «Аталанты» (1:1) и в дерби у «Ювентуса» (1:1). Экс-тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли есть за что похвалить.

Впрочем, туринцам характерно выдавать такие вот удачные отрезки, а потом — попадать в кризис. Практически каждый год наблюдается эта картина. «Торино» теряет интерес и начинает проигрывать. Всё потому, что до зоны еврокубков не достать, но и за выживание бороться не придётся.

Туринцы выиграли только одну из 11 последних очных встреч. И ту — отнюдь не без везения. Как ни посмотри, «Лацио» — фаворит. У него лучше рисунок игры и больше ресурсов. А самое главное, что встреча пройдёт в Риме. Грех своих поистине замечательных болельщиков расстраивать.