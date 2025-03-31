«Сельта» — «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки на матч

31 марта в матче 29-го тура испанской Примеры «Сельта» примет «Лас-Пальмас». Встреча пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Сельты» предлагается с коэффициентом 1.58, что равно приблизительно 63% вероятности.

Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 6.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Сельта» — «Лас-Пальмас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.