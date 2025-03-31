«Сельта» — «Лас-Пальмас»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Сельта» — «Лас-Пальмас».

Ставка: «Сельта» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.88.

«Сельта» проводит хороший сезон. Располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, но может прыгнуть ещё выше. Отставание от занимающего шестое место «Вильярреала» составляет пять очков. Беспроигрышная серия подопечных Клаудио Хиральдеса в Примере насчитывает шесть встреч. Ничьих две — с мадридским «Атлетико» (1:1) и «Жироной» (2:2), обе на выезде. На своём поле «кельты» редко теряют очки: девять побед и два мирных исхода против трёх поражений.

У «Лас-Пальмаса» дела идут далеко не так здорово. Безвыигрышная серия в Ла Лиге насчитывает уже 10 встреч. Ничьих за этот период времени только три, причём две из них добыты на своём стадионе. Клуб спустился на предпоследнее место.

У Мартинеса не получается структурировать игру в защите. Забивают его подопечные практически в каждом матче, но в ответ получают зачастую в два-три раза больше. В среднем за встречу в Примере «Лас-Пальмас» пропускает 2,2 мяча. Хуже показатель только у замыкающего турнирную таблицу «Вальядолида».

В первом круге «кельты» выиграли со счётом 1:0. Если на выезде получилось победить, то на своём поле тем более должны набрать три очка. И сделать это надо бы поувереннее. Вполне возможно, матч завершится со счётом 2:0, 2:1 или 3:1 в пользу принимающей стороны. С такой формой она вполне может замахнуться на еврокубки.