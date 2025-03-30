Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Краснодар» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Факел» в 22-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.25.

«Краснодар» дома будет принимать «Факел». Команды с разных полюсов турнирной таблицы. «Факел» давным-давно не побеждает и давным-давно не забивает в РПЛ. Весной пока вообще ни одного мяча «Факел» не забил. Ещё и очень много судейских разговоров вокруг «Факела». Без Каштанова, которого не было, не хватало остроты в атаке, Ильин не совсем центральный нападающий. Свои моменты «Факел» не реализовал в Оренбурге, ещё и удаление было. Два удаления подряд у воронежцев – Якимов и Мертенс. И пусть эти удаления ЭСК не подтверждает, игроков возвращает, но всё равно по игре в атаке к «Факелу» есть вопросы.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Есть вопросы по игре в атаке и к «Краснодару», тем более будет отсутствовать в этом матче Джон Кордоба. Но «Краснодар» сейчас прилично потоптал «Амкал» в товарищеском матче, выиграл 6:1, а пять мячей забил Мозес. Скорее всего, он заменит Кордобу на острие атаки. Может быть, будут использовать вот этот сдвоенный вариант со Смоловым, который неплохо смотрелся с «Амкалом».

Но «Краснодар» просто сильнее, чем «Факел», безусловно. Надо это в домашнем матче подтверждать. И если «Краснодар» с амбициями бороться за первое место, а эти амбиции прямо выпуклые и хорошо видны, то, конечно, очки терять в домашнем матче против «Факела» противопоказано.

Мой прогноз: «Краснодар» должен выиграть минимум с разницей в 2 мяча. Выберу победу «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс на РПЛ: «Спартак» приготовится к оплошности «Зенита»
Экспресс на РПЛ: «Спартак» приготовится к оплошности «Зенита»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android