«Краснодар» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Факел» в 22-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.25.

«Краснодар» дома будет принимать «Факел». Команды с разных полюсов турнирной таблицы. «Факел» давным-давно не побеждает и давным-давно не забивает в РПЛ. Весной пока вообще ни одного мяча «Факел» не забил. Ещё и очень много судейских разговоров вокруг «Факела». Без Каштанова, которого не было, не хватало остроты в атаке, Ильин не совсем центральный нападающий. Свои моменты «Факел» не реализовал в Оренбурге, ещё и удаление было. Два удаления подряд у воронежцев – Якимов и Мертенс. И пусть эти удаления ЭСК не подтверждает, игроков возвращает, но всё равно по игре в атаке к «Факелу» есть вопросы.

Есть вопросы по игре в атаке и к «Краснодару», тем более будет отсутствовать в этом матче Джон Кордоба. Но «Краснодар» сейчас прилично потоптал «Амкал» в товарищеском матче, выиграл 6:1, а пять мячей забил Мозес. Скорее всего, он заменит Кордобу на острие атаки. Может быть, будут использовать вот этот сдвоенный вариант со Смоловым, который неплохо смотрелся с «Амкалом».

Но «Краснодар» просто сильнее, чем «Факел», безусловно. Надо это в домашнем матче подтверждать. И если «Краснодар» с амбициями бороться за первое место, а эти амбиции прямо выпуклые и хорошо видны, то, конечно, очки терять в домашнем матче против «Факела» противопоказано.

Мой прогноз: «Краснодар» должен выиграть минимум с разницей в 2 мяча. Выберу победу «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».