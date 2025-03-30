«Краснодар» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Факел».

Ставка: «Факел» не забьёт за 1.83.

«Лидер чемпионата, «Краснодар», против команды, которая, скорее всего, покинет Премьер-Лигу, «Факел» Воронеж. «Краснодар» обязан побеждать и, скорее всего, так и будет.

Во-первых, очень тяжело у игроков «Факела» получается создавать остроту у чужих ворот, я про голевые моменты. Во-вторых, три официальных матча в этом году были проиграны всухую – «Зениту» 0:2 и по 0:1 «Химкам» и «Оренбургу». Последние два матча в 2024 году для «Факела» тоже были безголевые — с ЦСКА 0:1 и с «Динамо» Махачкала 0:0.

В-третьих, 11 забитых голов в 21 матче РПЛ — это худший показатель в лиге. В-четвёртых, играют с лучшей командой лиги по пропущенным голам, у «Краснодара» их 13. Вторым идёт «Зенит» с 14 пропущенными мячами. В-пятых, Мертенс, игрок «Факела», футболист, на которого возложены функции организатора атакующих действий команды, матч этот пропускает из-за дисквалификации. В последней игре он получил красную карточку.

Поэтому делаю вывод и предлагаю:

1. «Факел» забьёт – нет» за 1.83.

2. Победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.80. Я уверен в «Краснодаре», он должен победить.

3. Можно и объединить эти два прогноза — победа «Краснодара» и «Факел» не забьёт.

Я за вариант номер один – «Факел» не забьёт», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».