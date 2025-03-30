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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Грозном
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: самый результативный тайм — второй за 2.05.

«Тяжелейший матч для «Спартака». Команда будет знать, как сыграл «Краснодар», но не будет знать, как сыграл «Зенит». В любом случае давление максимальное, а территория тяжелейшая.

В последний раз на домашнем стадионе «Ахмат» проигрывал ещё в ноябре «Зениту». Сейчас у команды пять матчей без поражений, и у Ташуева всё замечательно. У «Спартака» в целом всё тоже хорошо, но в Грозном всегда случаются вязкие игры. Я думаю, что и эта встреча не будет исключением. Тем более что в состав «Ахмата» возвращается Бернард Бериша – человек, который вдохновляет клуб на большие успехи.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я думаю, что здесь будет игра до ошибки, которая случится во втором тайме. Не исключаю и чего-нибудь скандального и весёлого. Судить будет Василий Казарцев, что добавляет пикантности матчу. Но надеюсь, что всё пройдёт хорошо.

Я бы сосредоточился на второй половине, где на усталости могут произойти какие-то ошибки, которые изменят результат. Поэтому самый результативный тайм — второй», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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