«Ахмат» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Ахмат» — «Спартак», 22-й тур Российской Премьер-Лиги. Команды находятся на разных «полюсах» турнирной таблицы. «Ахмат» — третий с конца, а «Спартак» на второй строчке идёт, и от первого «Краснодара» его отделяют всего три очка.

«Спартак» в отличном настроении. Напомню про победу над «Зенитом» в последнем туре. Но прошло уже две недели после той победы, и отсутствие некоторых ключевых футболистов по причине игр за свои сборные, а именно уезжали Бабич, Рябчук, Мартинс, Литвинов, Максименко, Угальде, Пруцев, может негативно сказаться на игре команды в целом.

Вот здесь важна именно роль главного тренера. А Станкович через всё это проходил не только как тренер, но, самое главное, как игрок. И у меня нет сомнений, что у него есть план подготовки команды, к примеру, в этой ситуации. Так же, как и опытный Сергей Ташуев, у которого тоже отсутствовали футболисты, но, в отличие от «Спартака», их было пятеро — Ибишев, Садулаев и Адамов играли за сборную России, Зорин уезжал играть за молодёжку, а Гандри — за сборную Туниса.

«Ахмат» после возобновления чемпионата в трёх матчах набрал пять очков и тем самым очень прилично поправил своё турнирное положение. Всего лишь одно очко от спасительного 12-го места. Так что и у «Ахмата» на данный момент тоже всё в порядке с психологическим состоянием. Поэтому жду плюс-минус равную игру, в которой всё решит мастерство отдельно взятых футболистов, а у «Спартака» индивидуально сильных игроков больше, чем у хозяев.

Конечно же, я хочу, чтобы «Спартак» победил. И вы можете рассмотреть его чистую победу за 1.95. Но я думаю, что не так много будет забито мячей, и предположу следующий прогноз — тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.90», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».