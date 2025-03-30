«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Одна из самых интригующих и интересных игр РПЛ нас ждёт в Грозном. «Ахмат» будет принимать московский «Спартак». У «Спартака» будет отсутствовать Олег Рябчук по причине дисквалификации. Может быть, Хлусевич снова получит место в стартовом составе. Может быть, Маркиньоса передвинут на позицию защитника.

Вопрос — как отразится эта двухнедельная пауза на эмоциональном состоянии «Спартака»? После матча с «Зенитом» сразу последовали две недели паузы, что явно не на руку красно-белым. Команда поймала нужный драйв, получила заряд адреналина — а теперь снова надо это искать, нащупывать. Тем более соперник очень и очень непростой. В Москве, когда играют «Спартак» и «Ахмат», «Спартак» уже три матча подряд не может забить «Ахмату». И все эти встречи заканчиваются со счётом 0:0.

В Грозном, наоборот, команды регулярно обмениваются забитыми мячами. В прошлом сезоне «Ахмат» вообще обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Нынешний «Ахмат» физически готов просто отлично. Команда выдерживает темп, очень здорово ведёт единоборства.

«Спартак» на выезде — это не совсем тот же «Спартак», что дома. «Спартаку» будет сложно в Грозном. Я думаю, болельщики это прекрасно понимают. Тренерский штаб и сами футболисты тоже понимают, что в Грозном никогда не бывает просто. «Ахмату», который сейчас находится в зоне стыковых матчей, очки нужны позарез. В прошлом туре «Ахмат» сыграл вничью 1:1 с «Химками». Играли прилично, но не реализовали пенальти, хотя вели в счёте.

Если смотреть статистически и исторически — «Спартаку» всегда тяжело даются матчи в Грозном. А «Ахмату» очень нужны очки, к тому же есть неплохая атака. Думаю, обмен забитыми мячами в Грозном вполне ожидаем. «Спартаку» будет тяжело сохранить ворота в неприкосновенности. Но в атаке «Спартак» обязательно что-то придумает и организует.

В общем, мой прогноз на матч — обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».