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«Ахмат» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

«Ахмат» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.94.

«В 22-м туре чемпионата России пройдёт матч «Ахмата» со «Спартаком». Может показаться, что это «лёгкая прогулка» для гостей. Но на деле жду тяжёлого противостояния и победы фаворита в один мяч.

Само собой, настрой у «Спартака» будет боевой и приподнятый после последнего тура РПЛ. В нём команда добилась очень важного результата, причём как с эмоциональной точки зрения, так и с турнирной. Обыграли подопечные Станковича «Зенит» со счётом 2:1. И победа была совершенно заслуженной, лучше выглядели красно-белые, могли даже и больше забить.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь «Спартак» поднялся на второе место. Впрочем, «Зенит» он обгоняет только по дополнительным параметрам. «Краснодар» же опережает их обоих всего на три очка. Так что борьба за чемпионство ещё идёт и красно-белые уже имеют в ней определённые шансы на успех.

Ну а «Ахмат» идёт намного ниже своего соперника – в зоне вылета, на 14-м месте. Может быть, кто-то на этом бы всё понял и уже отдал лёгкую победу «Спартаку». Но всё же стоит рассмотреть результаты грозненцев в 2025 году. Дело в том, что клуб после зимней паузы показал отличные результаты, на уровне команд, идущих в топ-6 РПЛ.

После паузы ещё не проигрывал «Ахмат», выглядел очень уверенно – в РПЛ обыграл он «Рубин» (2:1), сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Химками» (1:1). Ещё одного важного результата грозненцы добились в Кубке России – в плей-офф Пути регионов выбили «Краснодар» (2:1).

Так что легко тут «Спартаку» точно не будет. Это ещё и выездной матч. Предпочтение всё равно отдам гостям, но с оговоркой, что счёт будет минимальным. «Ахмат» все-таки в отличной форме находится, вряд ли даст много забить себе», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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