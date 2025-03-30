«Ахмат» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.94.

«В 22-м туре чемпионата России пройдёт матч «Ахмата» со «Спартаком». Может показаться, что это «лёгкая прогулка» для гостей. Но на деле жду тяжёлого противостояния и победы фаворита в один мяч.

Само собой, настрой у «Спартака» будет боевой и приподнятый после последнего тура РПЛ. В нём команда добилась очень важного результата, причём как с эмоциональной точки зрения, так и с турнирной. Обыграли подопечные Станковича «Зенит» со счётом 2:1. И победа была совершенно заслуженной, лучше выглядели красно-белые, могли даже и больше забить.

Теперь «Спартак» поднялся на второе место. Впрочем, «Зенит» он обгоняет только по дополнительным параметрам. «Краснодар» же опережает их обоих всего на три очка. Так что борьба за чемпионство ещё идёт и красно-белые уже имеют в ней определённые шансы на успех.

Ну а «Ахмат» идёт намного ниже своего соперника – в зоне вылета, на 14-м месте. Может быть, кто-то на этом бы всё понял и уже отдал лёгкую победу «Спартаку». Но всё же стоит рассмотреть результаты грозненцев в 2025 году. Дело в том, что клуб после зимней паузы показал отличные результаты, на уровне команд, идущих в топ-6 РПЛ.

После паузы ещё не проигрывал «Ахмат», выглядел очень уверенно – в РПЛ обыграл он «Рубин» (2:1), сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Химками» (1:1). Ещё одного важного результата грозненцы добились в Кубке России – в плей-офф Пути регионов выбили «Краснодар» (2:1).

Так что легко тут «Спартаку» точно не будет. Это ещё и выездной матч. Предпочтение всё равно отдам гостям, но с оговоркой, что счёт будет минимальным. «Ахмат» все-таки в отличной форме находится, вряд ли даст много забить себе», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».