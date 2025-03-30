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«Зенит» — «Рубин»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Рубин»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме и победа «Зенита» в матче за 1.81.

«Рубин» на коне, особенно после того, как обыграл «Спартак» дома, прервал его серию и выглядит вполне достойно. Но на выезде «Рубин» выглядит очень неважно.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» получил порцию критики после матча с тем же «Спартаком», и вообще последние матчи «Зениту» даются очень тяжело. Из пяти последних матчей в РПЛ только одна победа над «Факелом» на выезде. Но «Зенит» всё ещё в тройке лидеров, поэтому деваться некуда, надо выигрывать.

«Рубин» дома и на выезде — это две разные команды, как мне кажется, а «Зенит» в таком положении, что деваться абсолютно некуда. Поэтому мой прогноз – победа «Зенита» в первом тайме и победа «Зенита» в матче», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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