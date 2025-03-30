«Зенит» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» 2:0 за 4.90.

«Зенит» и «Рубин» встретятся в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Питерцам отступать уже некуда, просто нельзя терять ни одного очка. Сейчас жду их успеха, соперник всё-таки слабее.

Питерцы в не лучшем расположении духа ушли на паузу на игры сборных. Клуб проиграл в принципиальном матче «Спартаку» (1:2), из-за чего опустился сразу на третье место. Как раз с красно-белыми у них сейчас равное количество очков, по 43. А вот «Краснодар» свой шанс не упустил и чуть оторвался от них – на три балла. Так что всё туманнее выглядят перспективы команды Семака на чемпионство в юбилейный сезон. Впрочем, всё ещё может поменяться, туров ещё достаточно до финиша.

«Рубин» же выступает достаточно неплохо, по крайней мере для своего уровня. Сейчас клуб ближе всех конкурентов к топ-6. С 32 баллами казанцы идут на седьмой строчке, отставая от шестого ЦСКА на шесть очков. Из преследователей только «Ростов» сейчас может навязать борьбу подопечным Рахимова, у него на два балла меньше. После зимней паузы достаточно неплохо «Рубин» выступал, главное, что он смог отобрать очки у «Спартака» в эмоциональном и сложном матче (2:1). Ещё в РПЛ были победа над «Пари НН» (1:0) и проигрыш «Ахмату» (1:2), который после зимней паузы тоже набрал неплохой ход.

Всё-таки я тут поверю в «Зенит». Мотивация запредельная у команды Семака должна быть. Плюс сейчас в медиа появляется много негативных новостей про сине-бело-голубых. Думаю, этим матчем, ещё и домашним, коллектив закроет все вопросы и ответит на критику», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».