«Зенит» — «Рубин»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 30 марта

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин».

Ставка: победа «Зенита» по угловым в первом тайме с форой (-2) за 1,95.

«Зенит» сыграет с «Рубином». Почти год назад, 24 апреля 2024 года, «Рубин» сумел обыграть «Зенит» на выезде. И в этом матче хозяевам будет непросто вскрыть оборону казанцев. Рашид Рахимов знает и умеет готовить команду к играм против грандов.

Подвожу к прогнозу. Естественно, с первых минут игроки «Зенита» завладеют преимуществом, будут много контролировать мяч, атаковать. Но я не уверен в том, что мы увидим быстрый гол (с 1 по 30 минуту). Поэтому можно рассмотреть прогноз на «гол с 31-й по 90-ю минуту».

А так как я предполагаю, что «быстрый» гол мы не увидим, то хозяева будут постоянно атаковать, естественно, флангами, простреливать, подавать, бить из-за штрафной. И поэтому даю прогноз на победу «Зенита» по угловым в первом тайме с форой (-2) за 1,95. Считаю, что можно подумать», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».