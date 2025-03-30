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«Барселона» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Жирона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.65.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 63 очками, опережая «Реал» Мадрид и «Атлетико» Мадрид. В последнем матче «Барселона» одержала уверенную победу над «Осасуной» со счётом 3:0, что позволило команде укрепить лидерство в чемпионате. Польский нападающий Роберт Левандовски является главным бомбардиром Ла Лиги с 23 голами и двумя ассистами в текущем сезоне.

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Жирона занимает 13-ю позицию с 34 очками после 28 игр. Команда испытывает трудности, особенно в последних матчах, и не может выиграть уже шесть игр подряд. Лидером команды является Кристиан Стуани. Уругвайский нападающий забил шесть голов и сделал два ассиста в сезоне.

В первом круге текущего сезона «Барселона» уверенно победила «Жирону» на выезде со счётом 4:1.

Жду, что хозяева поля одержат уверенную победу с разницей в два мяча или более. Поставим на исход: победа «Барселоны» с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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