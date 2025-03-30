«Барселона» — «Жирона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Жирона».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 8.80.

«Барселона» и «Жирона» сойдутся в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Уверен тут в успехе сине-гранатовых, больших проблем с противником не должно возникнуть.

«Барселона» находится в отличном состоянии. Это подтвердилось пару дней назад. Клуб раньше всех в топ-лигах Европы сыграл после международной паузы – у него был перенесённый тур с «Осасуной». И в нём каталонцы разгромили соперника, не пропустив, – 3:0. Причём играли основные футболисты, Ямаль, Педри, Гави, Ольмо и другие. Они ранее выступали в сборной, а тут добыли викторию за клуб.

Эта победа стала для команды Флика пятой кряду. Всего же в 2025 году она не просто редко терпела неудачи, она вообще ещё ни разу не проиграла. Изредка коллектив позволял себе играть вничью, как это, например, недавно было в Кубке Испании – 4:4 с «Атлетико». В остальных же играх сине-гранатовые в доминирующей манере выступают, часто выигрывают с крупным счётом.

В таблице закономерно «Барса» сейчас лидирует. У неё уже появился отрыв от преследователей из Мадрида – три очка до «Атлетико» и уже семь – до «Реала». Если всё будет так продолжаться, вопрос с чемпионством будет закрыт. У «Жироны», можно сказать, уже тоже закрыт вопрос, только вот касается он шансов клуба на участие в еврокубках. Провалили жиронцы последние туры, из-за чего опустились уже на 13-е место с 34 баллами. Их отставание от топ-6 уже насчитывает десять очков.

Причём побед у «Жироны» за последние месяцы столько же, сколько у «Барселоны» неудач – всего одна. В большинстве остальных противостояний клуб проигрывал. В последних турах он хотя бы играл вничью, хоть какой-то «прогресс» — 2:2 с «Сельтой», 1:1 с «Эспаньолом» и 1:1 с «Валенсией». Но я не думаю, что это сильно поможет в игре с «Барселоной».

В общем, тут всё очевидно. Весь вопрос в том, как крупно выиграют каталонцы. Я жду от них трёх забитых голов. Но всё-таки буду учитывать уровень «Жироны», сейчас ещё и была пауза на игры сборных. Вряд ли каталонцы с сухим счётом тут смогут победить», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».