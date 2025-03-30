«Борнмут» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Борнмут» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.27.

«Борнмут» и «Манчестер Сити» встретятся в четвертьфинале Кубка Англии. Обе команды находятся далеко не в лучшей форме. Но все равно тут шансов на выход в полуфинал у «горожан» намного больше.

«Борнмут», в целом, проводит достаточно неплохой сезон. Не так давно у него даже шла длинная серия без поражений, которая прервалась только один раз – 0:2 с «Ливерпулем», сильнейшим клубом Англии. Но вот в последнее время начал «буксовать» коллектив.

Сейчас у «вишен» обратная ситуация. В пяти последних встречах у них всего одна победа, да и та, не в АПЛ, в предыдущем раунде Кубка Англии – 2:1 с «Вулверхэмптоном». В остальных играх, все из которых приходятся на АПЛ, «Борнмут» терпел неудачи, часто проигрывал. В таблице он сейчас опустился на десятое место. Впрочем, начав выигрывать, команда снова поднимется ближе к топ-6.

«Манчестер Сити» тоже проводит не лучший сезон. Причем, если «Борнмут» мы еще привыкли видеть ближе к середине таблицы, то вот результаты «горожан» сильно удивляют. В этом сезоне у них уже был настоящий кризис, была затяжная серия неудач. В 2025 году она прервалась, впрочем, время от времени все еще проваливают игры подопечные Гвардиолы.

Можно сказать, что в двух главных турнирах «Сити» уже провалился. В АПЛ он слишком сильно отстает от лидирующего «Ливерпуля». Да и вряд ли сейчас клуб думает о первой строчке, ему хотя бы в топ-4 закрепиться. Из другого турнира, Лиги чемпионов, «горожане» уже вылетели – еще на стадии 1/16 финала от «Реала» Мадрид.

Да, неудач у «Ман Сити» тоже хватает. Но я все-таки бы отметил, что часто не могли обыграть «горожане» более сильных соперников. «Борнмут» же разным по уровню противниками уступал. Поэтому и сейчас у «вишен» явно меньше шансов на победу», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».