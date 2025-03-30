«Наполи» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Милан».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Наполи» и «Милан» сыграют в 30-м туре чемпионата Италии. Тяжело прогнозировать матч этих соперников, в последнее время они совсем слабо выступают, теряют много очков. Возможно, тут они не определят победителя по исходу 90 минут.

Сейчас в таблице противники всё ещё стоят далеко друг от друга. «Виноват» в этом, конечно, «Милан». Сезон всё ещё провальный для него. Раньше клуб даже шестое или пятое место считал бы провалом, но на данный момент подопечные Консейсау вообще рискуют в еврокубки не попасть. До сих пор за пределами топ-6 располагается коллектив – девятое место с 47 очками.

И это при том, что в последних турах миланцы чуть исправили ситуацию. Они дважды победили – 3:2 с «Лечче» и 2:1 с «Комо». Само собой, это не те соперники, победами над которыми стоит гордиться. Особенно если учитывать, что до этого у команды шла серия неудач – 1:2 от «Лацио», «Болоньи» и «Торино». Ещё был вылет из Лиги чемпионов от «Фейеноорда».

Казалось, что у «Наполи» есть все шансы на скудетто в этом сезоне. Во-первых, его возглавил Антонио Конте – специалист по чемпионству в первых сезонах своей работы. Во-вторых, клуб пропускает еврокубки в этом сезоне, а значит, может все силы оставлять на Серию А. И довольно долго всё складывалось ожидаемо – неаполитанцы лидировали в турнире, имели отрыв от преследователей.

Но на дистанции начались проблемы у «Наполи», пошли частые потери очков, ничьи. Причём не всегда с сильными соперниками терпел клуб неудачи – 1:1 с «Ромой» и «Удинезе». На тот момент они с «Интером» шли бок о бок, и миланцы в это же время сами начали терять много очков. Они ещё и проводили очный матч, в котором не определили победителя – 1:1. В итоге «Интер» быстрее вышел из мини-кризиса, начал чаще выигрывать и смог занять первое место. А «Наполи» довольствуется только одной победой над «Фиорентиной» в семи последних играх.

Сейчас ещё и была пауза на матчи сборных. Тяжело прогнозировать игры после неё, особенно с участием клубов, у которых уезжало много игроков. Тут я жду осторожного футбола. Предположу, что они по голу друг другу забьют, и всё на этом. Ставлю на точный счёт 1:1 за 5.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».