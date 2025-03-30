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«Авангард» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Авангард» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

«Магнитке», конечно, надо было брать вторую игру. Кажется, что это был именно тот шанс зацепиться за серию, упустив который, чемпионы перешли в категорию практически обречённых. Не видно, какие ещё козыри может достать Разин, чтобы начать побеждать «Авангард». Скорости, давление, классная игра в пас – всё это «Металлург» уже продемонстрировал в пятницу. Но для того, чтобы одолеть «ястребов», этого не хватило.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По уровню мастерства омичи сейчас гораздо сильнее уральцев. А ещё звездные игроки в отличной форме – как и вся команда. Лидеры «Авангарда» забрасывают в самый нужный момент, игроки «Авангарда» способны терпеть и переламывать неудачные отрезки. Сибирская команда должна забирать третий матч серии, в котором вряд ли будет забито больше 5 голов на двоих. Ведь вратари обеих команд набрали отличную форму», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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