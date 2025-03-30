ЦСКА — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 2.00.

«Агрессия молодого армейца Долженкова в конце второго матча серии была очень показательной. ЦСКА не стал скрывать, что отныне готов действовать по принципу «для победы все средства хороши». В клубе понимают, что, если не выиграть в воскресенье, спастись от вылета в первом раунде будет уже невозможно. И наверняка подготовят массу «сюрпризов». Как спортивных, так и не совсем. Работа с судьями, накачки хоккеистов моральным допингом, действия на грани фола и за гранью против ключевых игроков «Динамо».

В ворота команды Воробьёва вполне может вернуться Гамзин, которого не взяли в Минск по абсолютно неспортивным причинам. ЦСКА выйдет умирать, поддержка трибун наверняка прибавит игрокам эмоций. Прибавьте к этому другие риски, с которыми сталкивается любой соперник, сумевший навязать красно-синим реальную борьбу по ходу кубковой серии. И в итоге получите хороший повод поставить на первую в сезоне победу москвичей над командой Квартальнова. Под давлением самых разных факторов минчане могут начать ошибаться. И шансы хозяев будут чуть выше. А вот в чём есть практически 90-процентная уверенность – так это в том, что зрители увидят больше 5 заброшенных в матче. В закрытый хоккей не играют ни одни, ни другие», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».