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«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ в Казани
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Автомобилист».

Ставка: ТМ 4 за 2.62.

«Во втором матче серии «Автомобилист» сумел показать, в каких компонентах он превосходит «Ак Барс». Это и умение эффективно использовать разные тактические модели, и большее количество форвардов, способных решить исход матча своими результативными действиями. И, наконец, готовность к очень активной силовой игре против лидеров соперника.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А если ещё вспомнить, что в прошлом плей-офф команде Заварухина было комфортнее именно в гостях… Очень много аргументов за то, чтобы поставить на победу уральцев в третьем матче серии. Ничто не помешает им действовать вторым номером и брать своё в контратаках. «Ак Барс» не сможет превзойти соперника в старании, а в нападении казанцы более прямолинейны и предсказуемы. Если Аликин не будет делать хозяевам таких подарков, как в первом матче серии, шансы «Автомобилиста» будут выше. А вот тотал – ниже, советую ставить на то, что голов во встрече будет меньше четырёх», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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