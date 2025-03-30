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«Северсталь» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на встречу плей-офф КХЛ

«Северсталь» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на встречу плей-офф КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5 за 4.10.

«После второго матча серии появилось ощущение, что «Северстали» особо не хочется цепляться за шансы пройти первый раунд. Ни в дисциплине, ни в кубковой цепкости команда Козырева не прибавила, главные звёзды не забивают, пропускаются шайбы во время игры в большинстве. Череповецкий клуб показал, что и отыгрываться с некомфортного счёта умеет гораздо хуже «Спартака».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Даже фактор родных трибун может сыграть с вологодскими металлургами злую шутку. Эмоции спровоцируют игроков на навал, итогом которого может стать масса пропущенных результативных контратак. Такое с «Северсталью» на финише регулярки случалось слишком часто. Советую брать победу гостей с неотъемлемым от этой кубковой серии тоталом больше 5 заброшенных», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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