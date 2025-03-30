«Северсталь» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на встречу плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5 за 4.10.
«После второго матча серии появилось ощущение, что «Северстали» особо не хочется цепляться за шансы пройти первый раунд. Ни в дисциплине, ни в кубковой цепкости команда Козырева не прибавила, главные звёзды не забивают, пропускаются шайбы во время игры в большинстве. Череповецкий клуб показал, что и отыгрываться с некомфортного счёта умеет гораздо хуже «Спартака».
Даже фактор родных трибун может сыграть с вологодскими металлургами злую шутку. Эмоции спровоцируют игроков на навал, итогом которого может стать масса пропущенных результативных контратак. Такое с «Северсталью» на финише регулярки случалось слишком часто. Советую брать победу гостей с неотъемлемым от этой кубковой серии тоталом больше 5 заброшенных», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».
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