Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Наполи» — «Милан»

30 марта «Наполи» примет «Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Стартовый свисток в Неаполе прозвучит в 21:45. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить фрибет 2000 рублей за регистрацию. Для этого необходимо выполнить всего два простых действия:

1. Зарегистрируйся.

2. Авторизуйся в приложении и сделай первую ставку с коэффициентом от 1.70. Букмекер начислит фрибет в размере ставки до 2000 рублей.

Футболисты «Наполи» подходят к поединку в не самом хорошем настроении. В прошлом туре неаполитанцы не сумели сломить сопротивление одного из аутсайдеров чемпионата Италии, разойдясь нулевой ничьей с идущей в подвале таблицы «Венецией». В семи последних поединках в рамках Серии А коллектив Антонио Конте добился всего одной победы.

В начале марта неаполитанцы продлили контракт с защитником сборной Уругвая Матиасом Оливерой. Новое соглашение рассчитано до 2030 года. Однако не обошлось и без потерь. В январе команда лишилась главной звезды, продав за € 70 млн Хвичу Кварацхелию в «ПСЖ». Возможно, поэтому «Наполи» испытывает спад, а тренерский штаб пока не определился с тем, кто возьмёт на себя часть функций прежнего лидера.

«Милану» на протяжении всего сезона не хватает стабильности. Подопечные Сержиу Консейсау добились двух сложных побед в последних турах, но до этого проиграли в рамках чемпионата трижды подряд. При португальском наставнике «россонери» выиграли Суперкубок Италии, однако в Серии А демонстрируют неоднозначные результаты.

По итогам 29 туров «Наполи» продолжает битву за скудетто. Неаполитанцы набрали 61 очко, идут на втором месте и на три балла отстают от лидирующего «Интера». В активе Милана 47 баллов и девятая строчка. В поединке первого круга со счётом 2:0 победила команда Конте.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110