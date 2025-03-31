Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Испании

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

1 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Реал» — «Реал Сосьедад». Финал не для Захаряна, а для Мбаппе
«Реал» — «Реал Сосьедад». Финал не для Захаряна, а для Мбаппе

В первом матче мадридцы оказались сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.37, что равно приблизительно 72% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Реал Сосьедад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Недолго Амориму радоваться
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Недолго Амориму радоваться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android