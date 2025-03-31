Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Испании

1 апреля в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

В первом матче мадридцы оказались сильнее — 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.37, что равно приблизительно 72% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 8.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Реал Сосьедад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.