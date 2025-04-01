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Названы шансы «Байера» выйти в финал Кубка Германии

Названы шансы «Байера» выйти в финал Кубка Германии
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1 апреля в матче 1/2 финала Кубка Германии «Арминия» примет действующего чемпиона — «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Шюко Арена» в городе Билефельд. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.22, что равно приблизительно 81% вероятности.

Победа «Арминии» оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Проход «Байера» в финал оценён в 1.10 (90%), на итоговый успех «Арминии» дают 9.30 (10%).

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